小米公司上半年销售额约330亿元 超越去年全年

路透上海7月3日 - 中国知名智能手机企业--小米公司宣布，其上半年共计销售2,611万台手机，同比增长271%；含税销售额约330亿元人民币，同比增长149%，均超越了2013年的全年总和。

今年初，小米公司董事长雷军对外表示，今年公司的出货量目标是6,000万台。而公司第一个完整销售年度2012年完成719万台出货量，2013年小米完成了1,870万台出货量。

公司新闻稿称，随着机制完善和平台的扩大，小米生态圈“硬件+软件+互联网服务”铁人三项模式的威力开始显现。

国内移动应用统计分析及开发者服务平台友盟发布的5月最新安卓（Android）手机活跃指数显示，小米手机2s以0.0002%的微弱优势超过了三星(005930.KS)的NoteII，占据了全国活跃Android设备排行榜第一位，这也是有史以来第一次有一款国产智能手机成为中国最受欢迎的手机。

同时，在中国所有活跃的Android手机里排名前15位的机型被小米和三星瓜分，三星八款，小米七款。

据数据公司Canalys此前统计，今年第一季，小米公司已成为全球第六大智能手机提供商。

小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信(0728.HK)、中国联通(0762.HK)等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪(SINA.O)微博、腾讯(0700.HK)QQ及阿里巴巴旗下天猫。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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