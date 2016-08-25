小南国收购餐饮电商平台股份获股东会通过 接入全球采购体系

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月25日 - 中国中餐连锁店--小南国(3666.HK)收购餐饮电商平台众美窝窝(JMU.O)股份计划周三获股东会通过。小南国周四表示，此次收购后，公司将全面链入到餐饮酒店B2B全球采购体系。
小南国新闻稿称，未来公司将与众美窝窝旗下众美联商城平台进行供应链体系的深度战略合作，这一合作将大大降低小南国仓储、物流、供应链采购等成本费用，将更多的资源投入到自身产品的生产研发、服务的优化，以及运营效能的提升。
小南国拟从众美窝窝三家股东处受让共计9.82%股份，总代价为3.684亿港元。目前小南国董事长王慧敏和执行董事朱晓霞分别持有众美窝窝10.3%和18.6%股份。
众美联商城是中国领先的餐饮酒店B2B全球采购平台。据众美窝窝近日公布的二季报，第二季公司实现营收5,610万美元，环比增长26.8%，主要是因为线上直销业务中订单数量上升；二季度众美联商城的线上成交额（GMV）达15.89亿元人民币。
截止6月底，众美联商城注册的第三方卖家已达14,085家，上一季末为10,821家，其中二季度其与正大食品、双汇、天喔食品等达成战略合作。7月海尔集团、大益集团亦加入其战略合作伙伴行列。
众美窝窝稍早宣布，聘入国内知名电商平台--1号店创始人于刚出任独立董事，近期还将引入一批具国际或国内电商平台经营经验的经理人充实公司管理运营团队。
小南国周四尾市报0.40港元，跌2.44%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。