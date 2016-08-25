小南国收购餐饮电商平台股份获股东会通过 接入全球采购体系

路透上海8月25日 - 中国中餐连锁店--小南国(3666.HK)收购餐饮电商平台众美窝窝(JMU.O)股份计划周三获股东会通过。小南国周四表示，此次收购后，公司将全面链入到餐饮酒店B2B全球采购体系。

小南国新闻稿称，未来公司将与众美窝窝旗下众美联商城平台进行供应链体系的深度战略合作，这一合作将大大降低小南国仓储、物流、供应链采购等成本费用，将更多的资源投入到自身产品的生产研发、服务的优化，以及运营效能的提升。

小南国拟从众美窝窝三家股东处受让共计9.82%股份，总代价为3.684亿港元。目前小南国董事长王慧敏和执行董事朱晓霞分别持有众美窝窝10.3%和18.6%股份。

众美联商城是中国领先的餐饮酒店B2B全球采购平台。据众美窝窝近日公布的二季报，第二季公司实现营收5,610万美元，环比增长26.8%，主要是因为线上直销业务中订单数量上升；二季度众美联商城的线上成交额（GMV）达15.89亿元人民币。

截止6月底，众美联商城注册的第三方卖家已达14,085家，上一季末为10,821家，其中二季度其与正大食品、双汇、天喔食品等达成战略合作。7月海尔集团、大益集团亦加入其战略合作伙伴行列。

众美窝窝稍早宣布，聘入国内知名电商平台--1号店创始人于刚出任独立董事，近期还将引入一批具国际或国内电商平台经营经验的经理人充实公司管理运营团队。

小南国周四尾市报0.40港元，跌2.44%。（完）