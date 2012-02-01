谢旭人：中国经济存下行压力 需充分发挥积极财政政策作用(更新版)

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* 实施积极财政政策是应对经济形势变化的重大决策

* 充分发挥积极财政政策的作用,保持经济平稳和物价稳定

* 积极的财政政策将适时适度进行预调微调

路透北京2月1日电---中国财政部部长谢旭人表示,2012年中国经济增长存在下行压力,出口面临的困难加大.当前及今後一个时期将充分发挥积极财政政策的作用,努力保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

中国政府网周三刊登其在《求是》杂志上的撰文称,今年推动物价上涨的因素仍然较多,物价上涨的压力较大;经济金融领域也存在一些不容忽视的潜在风险.

"实施积极财政政策是应对经济形势变化的重大决策,……目前我国的赤字率和债务负担率还处在安全的区间.综合分析,继续实施积极的财政政策,既有必要,也有可能."谢旭人称.

他表示,总的看国内外形势的变化没有改变中国经济发展的基本面,但面临的形势将更为复杂严峻.在这一大背景下,要保持经济平稳较快发展,需要继续发挥财政政策的支持作用.

兴业银行首席经济学家鲁政委分析称,中国经济在今年上半年面临一个比较大的下行压力,如果没有财政刺激政策在一定程度上抵消房地产投资下滑和出口下滑的影响,稳增长是比较难的,这就可以理解文章提到的"必要性".

"说有可能性是指,目前中国总体财政状况比较好,政府可支配的财力还是够做到一个适度的刺激."他说.

中国2011年财政收入增逾两成,跃上10万亿元人民币大关,继续大幅跑赢年初设定目标和GDP(国内生产总值)增速.其中经济增长和物价上升是推升中国财力的主因.但专家们预计,受经济增速下滑的影响,2012年中国财政收入增幅恐难保持上年荣景.

"从眼下经济形势来看,我认为财政赤字余额有必要稍微向上调,至少保持与去年的余额相等的程度."鲁政委称.

中国大型投行--中金公司报告曾预计,2012年财政政策运用的空间更大,财政赤字规模料将上升.估计今年中央预算赤字规模在8,000亿元左右,而地方预算赤字规模在3,000亿元左右,分别较2011年多出1,000亿元.

**适时适度进行预调微调**

谢旭人同时强调,实施积极的财政政策的同时,要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,既保持财政政策的连续性和稳定性,又增强财政宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性.

"要进一步加强和改善财政宏观调控,准确把握调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调."他称.

谢旭人指出,要完善结构性减税政策,促进企业发展和引导居民消费.降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件进口;以及落实提高增值税和营业税起征点等减轻小型微型企业税费负担的各项政策,实施对小型微利企业的所得税优惠政策.

此外,要更好地发挥财政调节收入分配的职能作用,着力增加低收入群体收入,逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,促进形成合理有序的收入分配格局.

中央经济工作会议提出,2012年要推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革. (完)

--发稿 谢衡/康熙泽; 审校 张喜良

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