谢旭人称正研究扩大房产税试点范围

* 正与重庆上海两地总结房产税试点经验,稳妥推进

* 金融国资委国务院正在研究,加强清理地方政府债务

* 继续推进结构性减税,支持小微企业发展

路透北京3月6日电---中国财政部部长谢旭人周二表示,目前来看重庆,上海市试点个人住房徵收房产税运行平稳,财税部门正会同有关部门,同两市一起认真总结经验,在此基础上扩大试点范围,稳妥推进.

他在中国两会(人大,政协)期间举行的新闻发布会上提到,金融国资委一事国务院正在调查研究,并称,中央财政会继续扩大民生方面的支出,落实结构性减税以及对小微企业的支持.同时加强清理地方政府债务.

"今年继续落实结构性减税,包括提高增值税起征点,以及小微企业减税政策,营业税改增值税试点,今年还对730多种商品实施较低的关税,减免蔬菜物流企业税收等等."谢旭人称.

他指出,在支出方面,会进一步增加居民收入,提高消费能力,今年实施更加积极的就业政策,建立职工工资增长机制,扩大财政补助规模,加大医疗卫生等支出,进一步优化支出,中央预算调节基金今年调入2,700亿元保障民生支出,今年财政赤字比去年减少.

他提到,今年继续抓好政策的落实,包括对小微企业的减免税优惠,以及进一步出台新的优惠措施,包括营业税改增值税,增加支持小微企业的专项资金规模,设立国家中小企业发展基金,引导地方创业投资基金及其它资金加大对小微企业支持等.

**财政收入远超GDP有原因**

在回答近几年财政收入持续快速增长是否有与民争利之嫌时,谢旭人称,近年来财政收入快速增长,在结构性减税的同时还保持快速增长,主要是国民经济保持较快发展,企业效益大幅度提高,去年物价上涨较多等原因.

他表示,财政收入增长远远超过国内生产总值(GDP)增长的原因包括,财政收入,特别是税收收入是以现价计算,而GDP是以不变价计算,如果按照现价计算,去年中国GDP增长17.4%,这样就比较容易解释财政收入增收的原因.

此外,财政收入是税收收入和其它非税收入,对应的税基并不都和GDP对应,如一些财产性征税等等.以及进口数量大增,进口环节税收亦大增.但进口量在GDP的计算中却是一个减项,因此也是导致财政收入远超GDP增幅.

他指出,税收的增长完全是依托在经济量的增加上,不是超过税法徵收的.并透露今年前两个月财政收入增幅只有11%左右,扣除一些因素只剩8%多点.

中国去年GDP增幅9.2%,当年财政收入增幅达24.8%.

**控制地方政府债务**

谢旭人提到,加强对地方政府债务管理也是财政管理的重要内容,中央很重视地方政府债务的潜在风险,今年也下发了加强地方政府融资平台公司管理的文件,对地方政府融资平台进行检查.

下一步会进一步采取措施加强对地方政府债务的管理,主要措施包括分类管理,区别对待,化解风险,对政府的债,各地要建立偿债基金,加强清理地方融资平台,坚决禁止政府部门违规担保,加紧研究地方债务管理风险管理机制,将地方政府债务分类逐步纳入预算管理.

中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.有消息人士曾表示,银监会针对地方平台贷提出了"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针.根据此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.

--发稿 沈燕；审校 杨淑祯

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