谢旭人：正研究扩大房产税试点范围

中国财政部部长谢旭人周二在人大与政协会议期间举行的新闻发布会上表示，目前来看，重庆、上海市试点个人住房徵收房产税运行平稳，财税部门正会同有关部门，同两市一起认真总结经验，在此基础上扩大试点范围，稳妥推进。他还提到，金融国资委一事国务院正在调查研究。路透