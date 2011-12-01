谢旭人：今後主要任务是促进经济结构优化和平稳较快增长

路透北京12月1日电---中国财政部部长谢旭人撰文称,今後一个时期财政工作的主要任务是促进经济结构优化和平稳较快增长,并坚持改善民生及完善财税体制.

刊登在财政部网站的该文并指出,要调整国民收入分配格局,逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重,增强消费对经济增长的拉动作用.

"加强和改善财政宏观调控,根据国内外经济形势发展变化,充分发挥财政政策在稳定经济增长,特别是优化结构、协调发展等方面的积极作用,加快转变经济发展方式,促进经济社会又好又快发展",谢旭人称.

近期欧债危机蔓延令全球经济快速降温.为确保经济增长,中国货币政策已开始由紧转松.央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.

中国央行货币政策委员夏斌稍早称,政策微调并不意味着放松银根和房地产调控,中国本轮宏观调控关键在於财政政策,有实施积极财政政策的空间.

中国财政收支规模不断增长,为积极财政政策发挥更大作用提供了基础.今年前10个月全国财政收入累计90,851.68亿元,比去年同期增长28.1%.

谢旭人在文章中称,今後一个时期要优化政府公共投资结构,应积极引导民间投资,把投资与增加就业、改善民生有机结合起来.改造提升制造业,培育发展战略性新兴产业,大力促进服务业和中小企业发展.

另外,还要加快财税体制改革,积极构建有利於转变经济发展方式的财税体制、运行机制和管理制度;按照财力与事权相匹配的要求,进一步理顺各级政府间财政分配关系.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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