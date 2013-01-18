谢旭人：保持必要财政支出规模 确保对经济支持强度

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月18日 - 中国经济持续回暖,新一年料在企稳回升基础上继续前行.财政部长谢旭人表示,今年将保持必要的财政支出规模,确保对经济增长的支持强度;并进一步完善分税制,完善结构性减税政策.
新华社周五援引他近日在财政部举行的部长办公会议上讲话称,今年要继续实施好积极财政政策,落实好支持小微型企业发展的各项财税政策,努力提高居民特别是中低收入群体的收入.
他并表示,要完善预算管理制度,进一步优化支出结构,严控一般性支出特别是"三公经费"支出,重点向医疗、社保和就业等民生领域倾斜.
中国国家统计局今日稍早公布,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,高于路透调查预估中值7.8%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上工业增加值同比增长10%.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。