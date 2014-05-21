习近平：中国致力于和平处理领土主权及海洋权益争端

路透上海5月21日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国一贯致力于通过和平方式处理和有关国家的领土主权及海洋权益争端，将坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略。

习近平是在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上发表主旨讲话时做上述表述的。中国将自此次峰会起接任亚信2014-2016年主席国。

他并强调，和平发展、合作共赢始终是地区形势主流，通过协商谈判处理分歧争端，也是地区国家主要政策取向。强化针对第三方的军事同盟，不利于维护地区共同安全。任何国家都不应该谋求垄断地区安全事务，侵害其他国家正当权益。

“形势在发展，时代在进步。要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代。”习近平说。

他指出，今天的亚洲，虽然面临的风险和挑战增多，但依然是世界上最具发展活力和潜力的地区。应积极倡导共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全的亚洲安全观，创新安全理念，搭建地区安全合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。

习近平还提到，中国将和各国加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，尽早启动亚洲基础设施投资银行，更加深入参与区域合作进程，推动亚洲发展和安全相互促进，相得益彰。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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