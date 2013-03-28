习近平：下大气力推进与金砖各国经贸等领域合作

路透北京3月28日 - 中国国家主席习近平周三表示，要用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作，朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进。

新华社援引他在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤时演讲称，在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展，要推动各国加强宏观经济政策协调，改革国际货币金融体系，推动贸易和投资自由化便利化，促进全球经济更加强劲发展。

“不管国际格局如何变化，我们都要始终坚持平等民主、兼容并蓄，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，尊重文明多样性，做到国家不分大小、强弱、贫富都是国际社会的平等成员，一国的事情由本国人民做主，国际上的事情由各国商量着办。”习近平称。

他指出，要把各国的政治共识转化为具体行动，积极推进金砖国家开发银行、外汇储备库等项目，加快各领域务实合作。

谈到中国的未来发展，习近平指出，中国将相继朝着两个宏伟目标前进：一是到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，全面建成惠及十几亿人口的小康社会。二是到2049年新中国成立100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。

他指出，为实现这两大目标，将继续把发展作为第一要务，把经济建设作为中心任务，继续推动国家经济社会发展。同时也需要良好外部环境。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，继续同世界各国加强宏观经济政策协调，反对保护主义，改善全球经济治理，共同促进世界经济增长。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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