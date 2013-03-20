习近平：中国愿为促进朝韩南北双方和解合作提供必要协助

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京3月20日 - 中国国家主席习近平同韩国总统朴槿惠通电话时称，朝鲜半岛和平稳定关乎半岛人民切身利益，也关乎中国人民切身利益，中方愿为促进南北双方和解合作提供必要协助。
中国外交部网站援引习近平的话称,中方致力于维护半岛和平稳定、实现半岛无核化，主张通过对话协商解决问题。
“当前形势下，中方希望其他有关各方为此付出努力，共同使形势缓下来，并实现转圜。南北是同胞，南北关系对半岛形势走向至关重要。中方愿为促进南北双方和解合作提供必要协助。”
朝鲜(北韩)此前的核试验、远程火箭发射，以及层出不穷的挑衅言论，导致联合国安理会3月7日通过对朝鲜最新制裁决，中国在该决议中发挥了重要作用。一些中国专家称，这标志着中国对朝鲜政策的重大转变。
习近平还强调，新形势下中韩加强理解、信任和合作，对两国及本地区和平和发展尤为重要。中方高度重视中韩关系，视韩国为重要战略合作伙伴，愿同韩方一道，承前启后、继往开来，推动中韩关系向更高水平发展。
朴槿惠上月宣誓就职韩国新一任总统，习近平则于本月正式当选中国国家主席。 （完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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