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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 20日 星期三 15:28 BJT

习近平称中国愿为促进朝韩和解合作提供必要协助

中国国家主席习近平同韩国总统朴槿惠通电话时称，朝鲜半岛和平稳定关乎半岛人民切身利益，也关乎中国人民切身利益，中方愿为促进南北双方和解合作提供必要协助。习近平表示，中方致力于维护半岛和平稳定、实现半岛无核化，主张通过对话协商解决问题。图为习近平。

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