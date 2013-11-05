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中国财经 | 2013年 11月 5日 星期二 19:03 BJT

习近平：防止把发展简化为增加GDP

路透北京11月5日 -中国国家主席习近平日前称，要防止把发展简单化为增加生产总值(GDP)，将加快转变经济发展方式，加快实施创新驱动发展战略，推动经济继续保持良好发展势头，实现全年经济社会发展预期目标。

新华社周二援引他在湖南考察时表示，加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能。

“要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄。”习近平称。

他指出，转方式、调结构是中国发展历程必须迈过的坎，要转要调就要把速度控制在合理范围内，否则资源、资金、市场等各种关系都绷得很紧，就转不过来、调不过来。“各级都要追求实实在在、没有水分的生产总值，追求有效益、有质量、可持续的经济发展。”

中国总理李克强此前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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