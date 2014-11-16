习近平：抓紧建立金砖国家开发银行和应急储备安排

路透北京11月15日 - 中国国家主席习近平周六在出席布里斯班金砖国家领导人非正式会晤时表示，建立金砖国家开发银行和应急储备安排是件大事，要抓紧落实。

新华社报导援引习近平指出，经济合作是推动金砖国家发展的持久动力，要本着开放、包容、合作、共赢的金砖国家精神，继续致力于建设一体化大市场、金融大流通、基础设施互联互通、人文大交流，制定经济合作长期规划，建立更紧密经济伙伴关系。

“建立金砖国家开发银行和应急储备安排是件大事，要抓紧落实。”

他强调，金砖国家合作要做到政治和经济“双轮”驱动，既做世界经济动力引擎，又做国际和平之盾，深化在国际政治和安全领域协调和合作，扞卫国际公平正义。

习近平并指出，金砖国家要积极参与国际多边合作，提高在全球经济治理中的话语权。要在即将举行的二十国集团布里斯班峰会上加强协调合作，推动会议取得积极成果，致力于建设开放型世界经济，落实国际货币基金组织改革方案，推动解决全球发展问题。

与会各国领导人表示，当前世界经济有待实现强劲、可持续复苏。新兴经济体要努力保持增长，积极推动全球经济治理。有关发达国家应该采取负责任的货币政策，防止外溢效应，加大投资，寻找可持久增长动力。国际货币基金组织份额改革方案应该尽快得到落实。

此外，金砖国家要加强全方位合作，落实好巴西福塔莱萨会晤成果，加快推进金砖国家开发银行和应急储备安排有关建设进程，密切沟通和协调，确保二十国集团布里斯班峰会取得成功，维护共同利益。

中国国家主席习近平、巴西总统罗塞夫、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统祖马出席。五国领导人就金砖国家合作以及重大国际和地区问题深入交换意见，取得高度共识。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 黄凯)

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