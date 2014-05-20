习近平：预计2015年中俄双边贸易额将达1000亿美元

路透上海5月20日 - 中国国家主席习近平周二表示，预计中国与俄罗斯间的贸易额在2015年将达到1,000亿美元。

习近平是在与俄罗斯总统普京进行会谈后作出上述表示的。

俄罗斯为中国第11大贸易伙伴，2013年中俄贸易额达888亿美元。

俄罗斯总统普京于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。这份协议被认为对中俄双方都至关重要。(完)

(编译 边竞; 审校 张喜良)

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