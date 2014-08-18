习近平：抓紧实施创新驱动发展 形成几个区域性创新平台

路透北京8月18日 - 中国国家主席习近平周一在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。

中央电视台报导引述他的话并称，要加快研究提出创新驱动发展顶层设计方案，研究提出中央财政科技资金管理改革方案，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目和重大工程攻关。

“从发展上看，主导国家发展命运的决定性因素是社会生产力发展和劳动生产率提高，只有不断推进科技创新，不断解放和发展社会生产力，不断提高劳动生产率，才能实现经济社会持续健康发展。”习近平说。

他提出，要跟踪全球科技发展方向，力争缩小关键领域差距，形成比较优势；要强化激励，大力集聚创新人才；深化改革，建立健全体制机制；扩大开放，全方位加强国际合作。

“要从国情出发确定跟进和突破策略，按照主动跟进、精心选择、有所为有所不为的方针，明确科技创新主攻方向和突破口。对看准的方向，要超前规划布局，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加速赶超甚至引领步伐。”他说。

这是中央财经领导小组第七次会议。习近平是该小组组长，副组长为国务院总理李克强。（完）

(发稿 李然/乔艳红; 审校 张喜良)

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