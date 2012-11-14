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时事要闻 | 2012年 11月 14日 星期三 11:48 BJT

习近平、李克强当选中共十八届中央委员会委员--新华

路透北京11月14日电---中共"十八大"今日闭幕.据新华社周三最新消息称,习近平、李克强当选为十八届中央委员会委员.

另据"新华社中国网事"在新浪微博的最新消息,王岐山、刘云山、刘延东、李源潮、汪洋、张高丽、张德江、俞正声当选十八届中央委员会委员.

中央军委副主席范长龙、许其亮也在中央委员会委员之列.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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