习近平和马克龙通电话 欢迎法方参与“一带一路”建设--CCTV

路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。

中央电视台（CCTV）在新闻联播中援引习近平并称，中法两国要保持在国际和地区问题上沟通协调，继续推动全球治理变革，维护包括气候变化《巴黎协定》在内的全球治理成果，加强在二十国集团框架内合作；中方继续支持欧洲一体化进程。

马克龙则表示，感谢习近平主席祝贺他当选法国总统，法中两国传统友好，当前各领域合作良好；他表示十分重视法中关系。

“法国新政府将继续奉行积极友好的对华方针，坚持一个中国政策，深化两国在外交、经贸、工业等领域和‘一带一路’建设框架内务实合作，就应对气候变化、二十国集团合作等重大国际事务继续密切沟通协调，”马克龙称。

习近平和马克龙同意保持联系并早日会面，就中法关系发展和双方共同关心的问题及时交换看法。（完）