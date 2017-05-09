习近平和马克龙通电话 欢迎法方参与“一带一路”建设--CCTV

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
中央电视台（CCTV）在新闻联播中援引习近平并称，中法两国要保持在国际和地区问题上沟通协调，继续推动全球治理变革，维护包括气候变化《巴黎协定》在内的全球治理成果，加强在二十国集团框架内合作；中方继续支持欧洲一体化进程。
马克龙则表示，感谢习近平主席祝贺他当选法国总统，法中两国传统友好，当前各领域合作良好；他表示十分重视法中关系。
“法国新政府将继续奉行积极友好的对华方针，坚持一个中国政策，深化两国在外交、经贸、工业等领域和‘一带一路’建设框架内务实合作，就应对气候变化、二十国集团合作等重大国际事务继续密切沟通协调，”马克龙称。
习近平和马克龙同意保持联系并早日会面，就中法关系发展和双方共同关心的问题及时交换看法。（完）
(发稿 孙琦子；审校 乔艳红)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。