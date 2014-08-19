习近平：打造一批有强大公信力、影响力的新型媒体集团

路透北京8月19日 - 中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

周二的人民日报刊登他的讲话称，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展。

习近平并强调，要坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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