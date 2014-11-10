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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 13:16 BJT

希望各方采取灵活姿态 重启朝鲜半岛问题六方会谈--习近平

路透北京11月10日 - 中国国家主席习近平周一表示，希望各方在朝鲜半岛问题上拿出诚意，采取灵活姿态重启六方会谈。

习近平在人民大会堂会见韩国总统朴槿惠时强调，中方在朝鲜半岛问题上的立场是明确的、一贯的；中方支持韩朝通过对话协商改善南北关系。

韩国总统朴槿惠表示，韩方重视中方在半岛事务中发挥的重要作用，希望同中方加强沟通和协调，为早日重启六方会谈创造有利条件。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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