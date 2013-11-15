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时事要闻 | 2013年 11月 15日 星期五 19:20 BJT

习近平称中美两国应加强政策协调

路透北京11月15日 -中国国营媒体周五报导称，中国官媒周五报道称，中国国家主席习近平向来访的美国财政部长雅各布·卢表示，中国和美国在各自改革及整顿过程中，应该强化政策协调。

习近平并向雅各布·卢指出，中国将会“更加努力推动改革”以维系稳健经济成长。

杰克卢访问亚洲一周行程中，将拜访习近平及中国其他领导层人士。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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