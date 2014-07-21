香港《经济日报》：习近平访南美 向美逼和非逼斗

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月21日社评）
国家主席习近平正访问南美，被指直捣美国后园。中国固欲加强与南美及新兴国关系，图经贸互惠，更是要向美国展示实力，彰显中国有能力在国际另起炉灶，向美国逼和而非逼斗。
习近平正展开南美四国访问，继巴西与阿根廷后，还将到访委内瑞拉与古巴。他此行积极拉拢南美与新兴国，既在巴西举行的金砖五国峰会，推动成立了金砖发展银行，又力倡巴西与秘鲁兴建贯通两国、接驳大西洋与太平洋的两洋铁路。有分析指习近平要直捣美国后园，以挑战美国。其实习近平此行，应有两意义。
其一，加强和新兴国经济互补。
其二，搭建国际外交新舞台。
中国外交策略仍是以合作为主，而非对抗，求的是扩大中国发展空间。故中国既希望和南美等新兴国走近，更想与美国处于合作而非对抗的关系。惟近年美国对中国愈趋不友善，既高调重返亚洲以加强围堵中国，又力推跨太平洋伙伴关系协定（TPP），图经贸上孤立中国。
习近平访南美，则是要向美国展示实力，表明中国有能力「另起炉灶」，成立金砖银行如是，以经贸利益拉近南美国家亦如是。惟此并非图加剧与美国的争斗，反而逼和，令美国看到和中国合作，双方皆赢，与中国互斗，则只会两败俱伤。
故习近平此行实是要一石二鸟，既加强和新兴国关系以谋互利，亦警示美国，中国有筹码和美国一拼，促美国反思，视中国为零和游戏的对手，还是可求同存异的合作伙伴，哪个才最划算。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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