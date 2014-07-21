香港《经济日报》：习近平访南美 向美逼和非逼斗

（7月21日社评）

国家主席习近平正访问南美，被指直捣美国后园。中国固欲加强与南美及新兴国关系，图经贸互惠，更是要向美国展示实力，彰显中国有能力在国际另起炉灶，向美国逼和而非逼斗。

习近平正展开南美四国访问，继巴西与阿根廷后，还将到访委内瑞拉与古巴。他此行积极拉拢南美与新兴国，既在巴西举行的金砖五国峰会，推动成立了金砖发展银行，又力倡巴西与秘鲁兴建贯通两国、接驳大西洋与太平洋的两洋铁路。有分析指习近平要直捣美国后园，以挑战美国。其实习近平此行，应有两意义。

其一，加强和新兴国经济互补。

其二，搭建国际外交新舞台。

中国外交策略仍是以合作为主，而非对抗，求的是扩大中国发展空间。故中国既希望和南美等新兴国走近，更想与美国处于合作而非对抗的关系。惟近年美国对中国愈趋不友善，既高调重返亚洲以加强围堵中国，又力推跨太平洋伙伴关系协定（TPP），图经贸上孤立中国。

习近平访南美，则是要向美国展示实力，表明中国有能力「另起炉灶」，成立金砖银行如是，以经贸利益拉近南美国家亦如是。惟此并非图加剧与美国的争斗，反而逼和，令美国看到和中国合作，双方皆赢，与中国互斗，则只会两败俱伤。

故习近平此行实是要一石二鸟，既加强和新兴国关系以谋互利，亦警示美国，中国有筹码和美国一拼，促美国反思，视中国为零和游戏的对手，还是可求同存异的合作伙伴，哪个才最划算。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。