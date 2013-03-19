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时事要闻 | 2013年 3月 19日 星期二 15:35 BJT

习近平：尊重照顾中美彼此核心利益和重大关切 妥善处理分歧

路透北京3月19日 - 中国国家主席习近平会见美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢时强调，两国应尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧。共同努力构建中美合作伙伴关系，走出一条新型大国关系之路。

外交部网站周二援引习近平的话称，中美经济关系是两国关系的“压舱石”，应以尊重为前提，以合作为途径，以共赢为目标。双方应该客观看待彼此的发展阶段，尊重彼此的发展利益，把对方的机遇和挑战视为自己的机遇和挑战，寻找更多利益契合点。

“希望双方继续通过中美战略与经济对话等机制深入沟通，加强宏观经济政策协调和在20国集团、亚太经合组织等多边框架下的合作，推动全球经济治理改革，共同促进世界经济强劲、可持续和平衡增长”习近平称。

雅各布·卢表示，美中作为世界两大经济体，对促进两国及全球经济增长负有特殊重要的责任。美方愿继续保持高层交往，通过美中战略经济对话等机制，扩大两国合作，开展良性竞争，妥善处理分歧。美方重视中方在中国企业赴美投资、美对华高技术产品出口、承认中国市场经济地位等问题上的关切，愿努力推动解决。

双方还就朝鲜半岛形势、网络安全等问题交换了意见，习近平阐述了中方原则立场。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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