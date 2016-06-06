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路透中文国际短讯 | 2016年 6月 6日 星期一 15:25 BJT

中国国家主席习近平称要争取尽早达成中美双边投资协定

中国国家主席习近平周一称，中美两国当前要着力加强宏观经济政策协调，争取早日达成中美双边投资协定，推动二十国集团领导人杭州峰会取得积极成果。他并表示，中美在亚太地区拥有广泛共同利益，应该保持经常性对话，开展更多合作，应对各种挑战，努力培育两国共同而非排他的“朋友圈”。路透

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