习近平：主动把握经济发展新常态 全面深化改革

路透北京12月15日 - 中国国家主席习近平称，要主动把握和积极适应经济发展新常态，全面深化改革。把经济发展抓好，关键还是转方式、调结构，推动产业结构加快由中低端向中高端迈进。

新华社援引他在江苏调研时的话称，切实把创新抓出成效，强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接、研发人员创新劳动同其利益收入对接，形成有利于出创新成果、有利于创新成果产业化的新机制。

“把中央通过的各项改革方案落到实处，大胆探索，勇于实践，积极试点，积累经验。要增强出口竞争力，增创开放型经济新优势，拓展对内对外开放新空间。”习近平称。

他指出，没有农业现代化，没有农村繁荣富强，没有农民安居乐业，国家现代化是不完整、不全面、不牢固的。发达地区在这方面一定要带好头、领好向，把工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展真正落到实处。

上周四结束的中央经济工作会议明确指出，中国经济运行仍面临困难和挑战，经济下行压力较大，但经济风险总体可控；要保持宏观政策连续性和稳定性，努力保持经济稳定增长。并强调，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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