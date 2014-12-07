习近平：加快实施自由贸易区战略 构建开放型经济新体制

路透上海12月6日 - 中国国家主席习近平指出，中国必须适应经济全球化新趋势，要以更加积极有为的行动，推进更高水平的对外开放，加快实施自由贸易区战略，加快构建开放型经济新体制。

据新华社周六报导，习近平昨日主持中共中央政治局就加快自由贸易区建设进行的集体学习。他并发表讲话指出，中国经济发展进入新常态，妥善应对经济社会发展中面临的困难和挑战，更加需要扩大对外开放。

“加快实施自由贸易区战略，是适应经济全球化新趋势的客观要求，是全面深化改革、构建开放型经济新体制的必然选择，也是我国积极运筹对外关系、实现对外战略目标的重要手段。”习近平表示。

他指出，多边贸易体制和区域贸易安排一直是驱动经济全球化向前发展的两个轮子。现在，全球贸易体系正经历自1994年乌拉圭回合谈判以来最大的一轮重构。中国必须审时度势，努力在经济全球化中抢占先机、赢得主动。

习近平表示，加快实施自由贸易区战略要加强顶层设计、谋划大棋局，既要谋子更要谋势，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、面向全球的自由贸易区网络，积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区。

要努力扩大数量、更要讲质量，积极扩大服务业开放，加快新议题谈判。同时要坚持底线思维、注重防风险。

他并提出，中国要加快从贸易大国走向贸易强国，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间，积极扩大进口。

中国近期在实施自由贸易区战略上已动作频频。11月中国宣布与韩国的自由贸易协议已结束实质性谈判，之后又与澳大利亚达成自由贸易协议。而在亚太经合组织(APEC)会议上，APEC领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。（完）

(发稿 林高丽; 审校 张喜良)

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