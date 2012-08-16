《信报》：侵略战败逾60载 主权争斗再起风云

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
(8月16日社评)
日本侵略战败投降67周年,在这个历史时刻,日本与邻国却因岛屿主权之争,令东亚地缘政治再起风云.两名日本内阁成员昨日到供奉战争甲级战犯的靖国神社参拜,既反映民主党内阁的外交和安全政策“右转”之势,也令东亚政局动荡难定.
日本战败投降67周年,迄今显然未能重建与亚洲国家的信任关系,日本政府亦没有利用战败忏悔的机会,向国内全体国民就战争责任达成真正共识.不少右翼历史学者更以“历史後推法”,以战後亚洲国家纷纷脱殖独立,来论证日本之前发动“大东亚战争”的“合理性”和“无罪论”,形成国内对“总体保守化”缺乏有力的制约,军国主义幽魂也若隐若现,在今日战败投降67周年,依然令亚洲国家深表戒惧.
目前,中日关系的稳定性,显然已因钓鱼岛主权之争而呈现倒退危机.事态的演变,系于日本如何处理昨日拘捕的香港民间保钓人士.与此同时,日本会否进一步加强对钓鱼岛的控制,刺激起中国采取反制行动.
今次香港民间保钓船能够靠岸和抢滩,日本海上保安厅解释,是遵从日本政府的方针,不采取造成双方人员受伤的强硬手段,总算没有令危机升级,也纾缓中日武力冲突的风险.但只要日本政府不坦诚面对战争责任是非曲直,军国主义藉主权之争而复辟,则东亚地缘政治势必动荡难定.野田佳彦表示深刻反省侵略战争的教训,也变成一句空言.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。
美国联储局主席耶伦自特朗普就任总统以来首次出席国会听证会，周二先在参议院银行委员会作证，翌日移师众议院，就美国经济状况和利率展望向金融服务委员会作出交代。