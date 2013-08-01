《信报》：二季复苏胜预期 增强退市条件

（8月1日社评）

美国经济第二季国内生产总值（GDP）增长1.7%，远较市场预期为佳。按发展形势看，美国经济复苏下半年也可望进一步加速，有利美国联储局启动有序「退市」。

美国经济复苏如今已相对稳定。由货币量宽（QE）政策的资产价格传导机制刺激「消费财富效应」，成为刺激消费支出的动力，依然举足轻重。

美国从走出金融危机到刺激复苏，政策逻辑相当清晰，由QE引发财富效应推动楼市和股市反弹；与此同时，货币经股票市场激发企业进行投资，发挥「托宾Q效应」，据此改善就业市场，形势演变至今，联储局「退市」条件的确可逐步走向成熟。

但是失业率始终未能大幅改善，也成为联储局「退市」的最大障碍。美国私人企业7月新增就业人数达20万，反映就业市场露出改善迹象。迄今而言，房地产复苏对刺激消费的作用仍相当关键。美国5月S&P/ CS 20座大城市经季调后，指数月率上升1%，房地产攀升趋势已公认得到确立。

可惜第二季消费者开支增速放缓，幸而企业对复苏前景乐观，使经济增速较首季不退反进。不过，家庭净财富增加，但消费者开支增速反而放慢，明显与薪资税宽减终结相关。

但无论如何，美国经济二季度增长1.7%，企业设备开支则上升逾4%，反映企业对复苏前景相对乐观。另一方面，新屋建造年率增长逾13%，对GDP增长作出0.4%贡献，预料房地产也可继续发挥支持作用。

由房地产与股市上升带动的消费财富效应，加上自动削支与薪金「缩水」的负面影响递减，美国经济下半年具进一步上升空间，有利联储局落实有序退市提供条件。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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