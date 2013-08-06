《信报》：欧罗区乍现生机 衰退有望终结

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
（8月6日社评）
欧罗区7月综合采购经理人指数(PMI)终值报50.5，重上50扩缩分界线之上。但由于复苏基础脆弱，加上主权债务沉重，欧洲的长期发展仍然荆棘满途。
照报告看，法国、意大利和西班牙PMI的表现较先前好转，已逐渐攀近50边缘，衰退有喘定之势。基于区内多国实行财政紧缩，欧罗区要走出衰退泥潭，只能依赖经济自身的内在动力。
今年第一季，欧罗区整体债务GDP比率续攀至逾92%；更重要一点是，沉重的债务负担长期拖着经济复苏的后腿。再看深一层，自欧洲央行5月初降息后，加上意大利成功组阁、塞浦路斯亦获得援助，整体形势已告缓和。7月PMI的细项数据，其中就业指数回升至48.6，指数长期在扩缩分界线之下。
由于财政紧缩，欧罗区要走出衰退，便更须依赖外部需求的刺激。七月综合PMI指数当前乍现生机，有助第三季度GDP增长终结"六连跌"之势，只可惜长期发展迄今仍难予人乐观。
上周欧洲央行行长德拉吉强调，欧罗区利率在相当长时间内都会维持低位，主导利率在0.5厘水平不变。事实上，欧洲当前面对的问题并非利率过高，而是央行的货币政策迄今未能有效在欧罗区各成员国均匀传导，信贷市场处于分割状况。
欧债危机演变至今，欧罗崩溃和欧罗区解体的潜在威胁得到了控制，但经济持续复苏，显然还有段长路要走。区内25岁以下年轻人失业率高达24%，失业严重成为欧债危机反覆震荡的最大风险来源，如何纾解这股巨大的不满力量，对欧洲能否稳定发展至为关键。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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