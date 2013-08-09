《信报》：中国外贸喘定 维稳市场信心

（8月9日社评）

中国7月进出口扭转上月“双降”劣势，表现优于预期。在政府出台支持贸易措施下，加上欧美经济稍为好转，出口增速在下半年可望略为改善。不过，面对来自人民币升值、劳工成本上涨和外部需求弱势“三重大山”压力，相信很难大幅改善，然而外贸增速回稳，却有助减轻中国经济失速下滑。

7月进出口同比增长7.8%，其中出口增长5.1%，进口增长10.9%，增速由负转正，纾缓市场对中国外贸持续恶化的忧虑。如今进出口虽双双回复正增长，但改善之势受到种种压力，外贸增长要维持8%的目标有一定难度。

昨天，人民币兑美元即期汇价升上6.1172水平。人民币持续升值，企业用工成本也不断上涨。上半年全国22个地区调整最低工资标准，平均调整幅度逾18%，为GDP增速两倍有多，企业出口产品已不断失去成本优势。

眼看外贸形势不妙，国务院上月底通过出台12项措施，冀减轻外贸企业的负担，相信对上述的不利因素产生一些抵销作用，有助出口在下半年稍加增速。

再从内部平衡看，7月份进出口改善，不足以扭转外贸承压向下的趋势。国家信息中心最新估计全年出口增长约9%，进口增长约7.3%，与目前的发展形势大致脗合，而净出口对拉动经济增长贡献持续萎缩，已成为趋势，但依赖更多消费推动增长的转型却仍未取得进展。

总括来说，当前出口轻微回升，但好转空间受限；另一方面，受到产能过剩和地方债务风险的制约，投资甚至反有下降之需。故经济下行之势虽有喘定端倪，但基础显得脆弱，使“稳增长”看来仍然是当前宏调的优先政策选择。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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