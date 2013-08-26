《信报》：上海设自贸区 香港岂能安枕

(8月26日社评)

商务部上周透露，国务院已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区，被视为李克强政府深化改革的“试验田”，透过进一步开放，造就一个类似香港、也有别于香港的“自由港”，清楚看到此举是为新一轮改革开放奠基的起步点。

上海自贸区比保税区与发展新区更彻底开放，区内将实现贸易自由化、金融创新；更试验人民币资本账目完全开放，改革动作很大。更重要一点是，在国家战略层面，亦可作为加入由美国主导的“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”（TPP）的对外窗口。

自金融危机后，美国经济缺乏制造业支撑的缺点暴露无遗，总统奥巴马说服国会批准与南韩和秘鲁等的自由贸易协议，目前更积极在亚太区推动TPP，启动欧美自贸谈判，推进“跨大西洋贸易暨投资伙伴协定”（TTIP）。

由此可见，奥巴马推动“再工业化”，把重振美国经济雄风的期望寄托在TPP和TTIP之上。如今国务院批准上海设自由贸易试验区，无疑是应对全球经贸发展新变局所试走的一步。

有关建设已提请人大常委会审议，一旦试验成熟，复制服务全国，足以使上海蜕变成为“国家级”的国际金融中心，而香港作为地区金融中心的竞争优势，从贸易到金融服务必然逐步受到削弱。

虽然商务部强调，成立上海自贸试验区，不会对香港贸易和外资产生负面影响，然而，中长期看，面对上海“变身”，香港需要未雨绸缪，过去有分析指出，上海和香港金融“双中心”可以功能互补，上海集中面对国内，香港则面对国际。这个想法，如今肯定需要加以深刻反思。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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