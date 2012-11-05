《信报》：奥罗恶斗无人稳胜 四摇摆州左右大局

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
（11月5日社评）
美国总统大选进入倒数48小时,奥巴马与罗姆尼的支持率差异很微,胜负关键,如今大有系于4个摇摆州结果之势.民调显示,奥巴马在俄亥俄州和维吉尼亚州轻微领先;罗姆尼则在科罗拉多州取得微弱优势,二人于佛罗里达州的支持率打成平手,双方埋身恶斗,迄今无一人敢言稳胜.
很明显,奥巴马连任最大的失败风险,在於国内失业严重.虽然最近经济复苏步伐有转稳之势,上周公布10月非农业就业人数增加约17万人,但失业率仍高处7.9%,因而罗姆尼上周在俄亥俄州拉票演讲,即多次强调美国迄今仍有2,300万人处於失业状态.
以当前失业规模衡量,即使每月能够新增17万个工作岗位,要把失业率降至7%以下水平,恐怕起码也需2年时间;在分配方面,美国人平均周薪4年来由约750美元,上升至约815美元,但扣除通胀因素累积,收入其实有减无增,难怪人心思变.
自二战以来,没有一位总统能够在失业率逾7.4%以上赢取连任.但不论谁人当选,美国目前的经济困境和结构性改革,一切难题肯定不会倏然消失.可以说,奥巴马当选,罗斯福式的改革和政策得以延续;若罗姆尼当选,政府干预经济的力度,包括货币量化宽松政策恐怕会受到节制,而弱化政府角色,却追求军事强大以维护美国王国利益的主张,预料成为政策性的方向.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。