《信报》：美国升息不易加速 热钱回流新兴市场

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
6月20日社评 - 美国联邦储备局结束6月份议息会议，一如市场预期，继续缩减每月购债规模100亿美元，目标利率维持0至0.25超低水平，并重申即使终止购债计划，低利率仍然会维持一段长时间。由于美国经济增速比预期缓慢，联储局不容易加快升息步伐；另一方面，新兴市场金融动荡已趋于缓和，风险减弱，使追求资金高回报的国际热钱，有加速重返新兴市场之势。
如今市场预期并接受美国将以缓步之势升息，低息环境起码可延续多1年，加上新兴市场金融波动趋缓和，令一度回流美国的资金，又摩拳擦掌重新部署改变流向。
按国际金融协会〈IIF〉的数据，今年5月，新兴市场股票和债券市场的净流入资金达450亿美元；另据追踪全球资金流向的研究机构EPFR最新资料，截至6月13日止，新兴市场债券基金已连续11周资金净流入，反映市场对美国联储局缓步升息的预期，加上欧洲主要国家债券的孳息率也处于较低水平，刺激风险偏好，使资金增量投向新兴国家债券市场。
综合来看，联储局迄今对美国经济稳定持续增长仍没有很大把握。截至6月7日止当周，初次申领失业救济金的人数增加4,000人，连续2周回升，改善情况反覆，相信低利率政策不会贸然提前结束。
目前热钱又改变流向，不过，由于部分新兴经济体的结构改革成效不彰，因而资金流向新兴市场会有所选择，难免出现分化之势，但无论如何，在热钱转向的过程中，全球资金在各类资产市场重新配置，财富又会在市场间作新一轮的挪移；与此同时，一旦有资金从美国流出，重投新兴市场，亦有可能对美国经济增速和美股起抑制作用。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。