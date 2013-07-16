《信报》：强攻结构改革 增长步向中速

（7月16日社评）

中国第二季国内生产总值(GDP)增速降至7.5%。如今政府设定经济下滑幅度底线，据此进行结构改革，预料下半年政府不会推出大规模刺激。

从过去半年的情况看，经济下行压力的发展矛盾迄今依然十分突出，需要及早有效纾缓。中国经济从2007年增速高逾14%，回落至当前7.5%，增长由高速过渡向中速。

从今年上半年经济表现看，却又突显固有发展结构的顽固性。如今拉动增长的「三头马车」各有隐忧。据统计，今年上半年，最终消费拉动GDP 3.4%；而净出口只拉动GDP上升0.1%，上半年拉动增长的主力依然为投资。

如今在产能过剩压力不散等情况下，投资增长短期实难寄予厚望。很明显，在转换增长模式过程中，加强消费拉动迄今只能蹒跚而行。

照形势看，虽然政府提高了对经济下滑幅度的容忍度，但经济发展模式得以平稳转换，实在需要在增长稳定的前提下进行。今年上半年，各方的动力，都或多或少减弱，下半年情况若未能显着改善，相信三季度经济下行的压力会进一步显现。

中国推进转型的策略，演变为不再刻意刺激，货币政策强调盘活存量，以实增长模式的平稳转换，但关键显然在于底线能否守得稳。

在当下「稳增长、调结构」间，政策选择的确带有相当大的「两难」成分。按照二季度经济报告的数据，虽然不虞经济失速，不过，若投资未能发挥支持作用，如何守住「下限」，实难予市场信心。

因此，央行保持适度的货币宽松流动性的政策刺激，看来在现阶段还是有此需要。将于7月召开的年中经济会议，动向颇堪注视。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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