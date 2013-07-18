《信报》：托底线保增长 适度刺激可期

（7月18日社评）

中国总理李克强前天再开腔解读「底线论」，定出操作框架，重点是确保经济在合理区间运行，不作大规模刺激，但也不排除以适度刺激措施保住增长。

按照他的阐释，当前宏调政策下限是稳增长保就业，上限是防范通胀。然而，究竟上下限在什么水平？外界推测，李克强政府对增速下滑的容忍底线降至7%水平。这个推断有一定合理性。

首先，从中国当前经济下行形势看，增速从第二季7.5%进一步滑落，压力相当实在。

其次，以政府对中国经济可持续发展的战略衡量，亦即GDP规模到2020年实现较2010年翻一番的目标，由今年起至2020年，年均增长需要有6.8%，跟7%的可容忍底线接近。

清楚看到，目前阶段李克强坚持经济运行，以调结构为着力点，因而不惜以短期的经济下行代价，来扭转过度依赖投资和出口的弊病。然而，下半年要守稳底线，适度的财税政策刺激难以避免。政府需要在投资等政策有弹性宽松，避免稳增长与调结构其中一方矫枉过正。

照发展形势看，政府下半年不轻易推出大规模刺激措施，但作出完善和谐社会所必需的社会基础设施等支持政策，据此强化投资的力度。通过产业结构调整，以此促进内需，相信是下半年守稳「底线」的投资领域和政策选项。

形势演变至今，转变增长方式，从基于资本和劳动力积累的投资驱动性增长，向以生产率提高为拉动引擎的增长突破，正面对阶段过渡难关。当前需求结构的调整，从外需转向内需，但工资所得在国民收入中的份额一直下跌，也成为当下发展最大的樽颈所在。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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