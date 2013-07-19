《信报》：中日交锋新战线 东海油田起风波

（7月19日社评）

日相安倍晋三于参议院选举前夕，高调到钓鱼岛附近的石垣岛及宫古岛巡察，发表强硬言论，在主权争端已严重损害中日关系下，如今东海油气田资源开发争议，两国的利益矛盾又有引发潜在冲突之势，令东海问题恶化风险上升，中日关系受到更严峻的考验。

中日在东海划界严重分歧，中国主张以冲绳海槽作为大陆架的自然分界线，据此划界，但日本却坚持以专属经济区制度，强调适用中间线原则，并根据国内法，以钓鱼岛列屿为基点“中间线”。

多年来，中日在东海油气资源开发的磋商，无法取得实质性成果，使双方不得不同意，在划界前的过渡阶段，于不损害双方主张和法律原则下进行合作。可惜2008年6月达成的《原则共识》，在日本近年加速攫取钓鱼岛的野心下，推进《原则共识》的合作环境，目前已变得千疮百孔。

中国通过在东海管辖海域进行油气资源开发，不仅是对中日《原则共识》下的合作停步不前感到不耐烦，加快自行开发清洁能源以供发展，同时也可以据此捏紧钓鱼岛主权争端的日方要害。

事到如今，东海油气资源开发争议，潜在爆发冲突的风险若隐若现。中海油向政府申请开发东海七处油气田，结果如何有待观察，但钓鱼岛主权争端未能搁下，也必然令东海划界更遥遥无期，资源开发的利益冲突更为尖锐，不仅撬动中日关系的基础，也令东亚地缘政治变得更动荡难定。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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