《信报》：破短命内阁厄运 安倍近修宪一步

（7月22日社评）

日本参议院昨天改选半数议席，当前执政联盟夺得议席过半，撕破了在野党控制参议院的「扭曲国会」困局，安倍晋三成为六年来可同时控制参众两院的强势首相，虽然政权可望相对长期稳定，却也加深了外间对他走上「修宪」、「扩军」之路的疑虑。

从选举结果看，执政联盟打破短命内阁厄运。然而，安倍经济学显然并非没有后遗症。可以说，今次安倍带领自民党打了一场胜仗，竞选策略有相当浓厚的「机会主义」成分。幸而政府如今取得参众两院控制权，政权相对稳定，有利推行改革政策。

至于安倍图修宪之心，前天于秋叶原选战论坛中表露无遗。从今次选举结果看，安倍这届内阁是迄今距成功推动修宪之路最接近的政权。不过，虽则修改施行了逾半世纪的宪法，须与时并进，主张得到一定民众支持。公明党党魁山口那津男前天便对修宪问题表示保留，可见安倍纵有修宪之心，甚至即使在国会过关，但还须把通过的相关法案进行全民表决。

安倍政府难得重夺参众两院控制权，政权摆脱短命厄运，有利安倍进行经济结构改革；也因为日本一直遵从和平宪法的制约，才能取得中韩等受日本侵略国家的基本信任，一旦安倍撕破和平宪法，也无异进行一场政治外交赌博，甚至把国家带上歧途，重蹈当年对国家大战略作出重大错误决定的悲剧。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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