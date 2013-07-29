《信报》：美联储主席之争 退市更难安

（7月29日社评）

国基会（IMF）上周五发表报告，敦促联储局考虑退出货币宽松（QE）之际，须提高政策透明度。由于美国目前就业市场转好之势欠稳，退市时机充满猜测，加上伯南克继任人选之争开始白热化，令退市过程增加更多不确定性风险。

以最新的宏观数据衡量，6月新屋销量环比增长逾8%，反映美国房地产回升之势是复苏最有力的支持基础，可惜就业和消费好转之势仍无法稳定。虽然新增非农就业人数平均每月达20万人，但计及就业不足和放弃求职的U6失业率指标，上月仅轻降至14.3%。

消费开支增长并不理想，对第二季GDP增长贡献有限。国基会的报告也指出，基于薪资税减税和自动削赤的不利影响，预期今年美国经济增速将从去年2.2%，放缓至1.7%。

复苏未充分稳定，相信联储局暂时不会缩减资产购买计划规模，却不排除对未来政策走向的措辞作出微调，藉此压低长期利率。

退市酝酿至今，除了国基会再次强调政策必须加强透明度外，如今伯南克明年初继任人选之争，显然已成为一场政治角力，无可避免为市场注入发展不确定性因素。

究竟伯南克会否在周二举行议息会议上调整「前瞻性政策指引」的措辞，如今外间屏息以待。但过去其模棱两可的话语，令投资者更感困惑，加上当前主席继任人选之争引发的不确定性，益增市场的投机性波动风险。

国基会发表的《第四条款磋商工作人员美国报告》，估计联储局明年逐步缩减购债；与此同时，强调退出过程，联储局政策须透明，这些欠缺，无疑正是目前市场充满混乱的根源，也不利退出政策有序终结。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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