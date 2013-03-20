《信报》：中美高层频互动 强化合作减误判

中国跨境并购放缓只是暂时现象 3-6个月后有望复苏--麦肯锡
路透上海4月5日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡高层周三表示，因外汇管制等因素，今年一季度中国企业的跨境并购放缓，但这只是暂时现象，估计3-6个月后国内外汇管制可能会更加精准，中企跨境并购亦有望复苏。
（3月20日社评）
美国财政部长杰克卢昨抵北京访问，并与中国最高领导人习近平会面，为中美新一轮密集互动拉开帷幕，标志两国关系进入一个新时期，加强合作与管控分歧将继续成为主调，以符合彼此的最大利益。
杰克卢此行是他履新之后的首站外访，而习近平昨天与他会晤，则是担任国家主席、全面执掌党政军大权之后首次接见外宾，在中美关系上承前启后、继往开来的意义明显，也反映当今世界最大和第二经济体相互的重视。
首先，美国虽视中国为最具威胁的竞争对手，但总统奥巴马清楚明白，只有两国合作为主，才符合白宫在政治和经济上的利益。国际格局上，美国在最棘手的伊朗和北韩问题，都不能忽视中国的取态，希望得到北京的支持，尤其不愿看到中俄联手抗美。
经济方面，两国相互依存的利益庞大，贸易总额由1992年的330亿美元发展到2012年的接近5,000亿美元；而美国已成为中国外资的主要来源地，美国企业在华设立的合资或独资企业逾20,000个，两国争取改善关系以促进经贸，自不待言。
中美之间的常见分歧，往往来自意识形态、人权、宗教等等，而在中国领导层换届之后，这些问题虽不会明显改进，但相信也不会严重倒退，白宫在这方面不时作出表态，主要是向国会和国内民众交代，左右不了两国的关系。
目前，重要的是两国加强摸底，互探虚实，开心见诚以消弭因误判带来不必要的波折。况且，对于中国新领导人的治国理念和作风，美国当会严加观察，在这个时候，白宫官员争取多与习近平直接接触，不啻顺理成章，也有益和有建设性。 (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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