西南证券向子公司注资7亿港元 筹划收购香港敦沛金融

路透上海6月13日 - 中国中型券商--西南证券(600369.SS)周五公告称，拟向全资子公司西证国际投资公司增资7亿港元，并由该子公司收购香港敦沛金融控股公司(0812.HK)。

西南证券董事会已同意西证国际投资进行上述收购前相关事宜，包括与相关方进行充分协商，开展尽职调查，签署相关备忘录、保证金托管协议、中介服务协议等。而最终交易架构及定价，以及收购协议的签署，由公司董事会另行审议确定。

敦沛金融目前总市值为6.55亿港元，该股已自周二起停牌，停牌前三天已放量上涨，累计涨幅达八成，周一收报0.55港元。

敦沛金融拥有多间全资附属公司包括敦沛证券、敦沛期货、敦沛融资、敦沛资产管理、敦沛财富管理、敦沛财务和敦沛物业代理等，业务涵盖证券、期货、保险、资产管理等零售服务，以及私募投资，上市融资方案，担任保荐人和包销商，股票配售，收购合并等投资银行服务。

近年来，国内多家券商在香港设立分支，或收购香港本地机构，建立其国际化扩张的桥头堡，目前国泰君安、申银万国、中金公司、海通证券 (600837.SS) (6837.HK) 等都拥有了香港分支机构。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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