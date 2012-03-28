新奥能源称仍希望与中国燃气讨论要约价格

* 新奥仍希望与中国燃气高层会面

* 会面将讨论要约价格及作尽职审查

* 新奥正与中银香港商讨银团贷款安排

记者 雷美珍/朱球

路透香港3月28日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)周三称,仍然希望在发出股东通函之前,能与中国燃气(0384.HK)的高层会面并阐释收购要约内容,包括要约价格.

新奥首席财务官郑则锷在记者会上表示,再度延迟寄发股东通函,主要希望将与中国燃气高层会面以及尽职审查的相关讯息载入通函之内,包括对要约价格的讨论.

"新奥在2月及3月发出邀约中国燃气的高层会面,可是到现在还没有得到正面回应,"他说,"希望这次收购是友好交易,而中国燃气(的高层)应从他们股东利益出发."

分析师此前称,新奥在发出股东通函之前,还有机会调整收购价格.不过新奥执行董事王冬至今天在记者会上重申,财团的出价属公平合理,并经过深思熟虑.

作为对中国燃气要约先决条件之一,新奥须取得其股东会的批准,故有需要寄发股东通函以确定股东特别大会安排.而新奥此前将寄发股东通函期限由2月底延至3月底,以载入去年度业绩报告资料.其後再将期限延至4月底,却没有给出原因.

郑则锷称,即使不能在新期限前与中国燃气会面并进行尽职审查,亦不影响寄发股东通函日期.同时根据要约安排,即使未能达成尽职审查亦可以获得豁免,而不会导致要约不能做实.

去年12月,新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由於要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.

中国燃气两名主要股东--韩国SK E&S以及英国富地石油FOOI.L自财团提出要约後不断在市场上增持中国燃气的股份,目前持股比例分别为10.84%及14.19%.频密的增持亦使中国燃气股价维持高於财团出价的水平.

**与中国燃气股东曾有沟通**

王冬至说,财团与中国燃气股东曾有各种形式沟通,各自有其对股票估值的看法,"没有拿到股东明确答覆".

不少分析师认为,财团需要提高对中国燃气的出价,交易才能成功.不过一旦提高收购出价,新奥面对更大财务负担.在提出要约後,三大国际信贷评级机构已将新奥列入负面观察名单.

郑则锷称,截至去年底止公司手头可动用现金约60亿元人民币,而旗下90个项目随时可以向总部派发股息,13亿元人民币短期债务已做好再融资安排,财力充裕.

"目前未能确定对收购中国燃气股份的比例,因此相关的融资金额和结构亦存有不确定性,但公司会尽最大努力维持其信贷评级."他说,正在与中银香港(2388.HK)商讨筹组银团贷款,估计不低於3亿美元,作为要约完成後置换过渡性贷款的安排.

新奥此前公布,2011年度净利为12.53亿元人民币,按年增长24%,因燃气接驳费和管道燃气销售录得显着增长.去年的天然气销量为50.11亿立方米,按年增长32%.

郑则锷称,公司今年目标天然气销售量增长不低於25%.但公司已锁定管道天然气供应41.55亿立方米,比去年增加43%.

而今年的资本开支预算25亿元人民币,与去年的26.5亿元人民币大致相若.

截至2011年底,新奥的净负债比率为54.3%.

新奥尾盘跌1.6%,报27.7港元;中国燃气跌1.58%,报3.73港元.(完)

--审校 林高丽

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