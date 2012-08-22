《信报》：2,000亿逆回购降准期望难圆

（8月22日社评）

人民银行昨天进行数额高达2,200亿元人民币逆回购操作,以纾缓银行间紧张的流动性.很明显,无论从操作频率和规模看,反映公开市场回购已成为央行当前调控货币的主力工具.昨天庞大的逆回购操作,是历来单日最大金额,巨大的资金投放,也意味短期下调存款准备金率的期望已难以实现.

经济增速下滑,其中关键成因是投资增速急遽下降,而挫落之势又很大程度因基建与房地产投资不振所致.然而,经过年内两轮“双降”,楼价已露出反弹脱轨风险..由於当前中国的房价收入比和月供收入比已然偏高,而房地产投资贷款占全部贷款比例达20%,加上以房地产作抵押的贷款,比例估计高达40%,当中的金融风险,随着最近银行不良贷款率攀升而敲响了警钟.

因此,放松房地产调控以支持投资增长,在楼价反弹势头下,不仅可能导致房价进一步脱离置业者的承担能力,甚至最终增加经济长期发展的风险.央行目前滚动逆回购操作,以保持资金面的“紧平衡”,避免物价和房地产价格反弹,政策意图相当明显.

参照日前发布的“二季度货币政策执行报告”,央行表明,下半年将以逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等流动性管理工具组合,调节银行体系流动性,引导市场利率稳定运行.换言之,在公开市场进行正逆回购操作,无疑成为下半年货币调控的首选工具.

照发展情况看,中国二季度GDP增速已跌至7.6%,较最近一轮经济上升周期峰值,显着回落逾4%.今年首7个月,全国国有企业累计实现利润同比下降近14%,产能过剩压力未消,相信三季度经济难以有力好转.

据7月制造业采购经理指数报告,就业指数虽然下跌,但从整体就业状况看,失业问题没有急遽恶化,意味目前的经济回落速度,未致大幅低於潜在GDP水平,令央行的货币宽松刺激政策,尚有灵活运用调控工具的空间,不必连环下减息重药.

中长期看,由於经济下行迄今应还未筑底,降准和降息仍有必需,但囿於楼价和通胀回升风险,相信央行在短期内仍以回购操作工具,维持流动性适度“紧平衡”的政策格局.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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