《信报》：等待突破顺势而行

（8月17日社评）

中移动昨日公布上半年业绩,纯利录得622亿元人民币,按年上升仅1.5%,属市场预期下限,带动恒指下午跌幅扩大,报收19,962点,跌穿2万点关口和10天平均线.大市连跌两天,走势明显转弱,技术上,大有机会回补上周一的上升裂口19,673点至19,966,有待整固.

大市短期内缺乏方向,主要是外围与内地经济数据好坏参差,无论美国、欧洲和中国,都没有突破性的发展,大家都在等待和观望,故此市场交投淡静,成交萎缩,只在窄幅波动.

美国本周公布的经济数据,普遍较市场预期为佳.美国经济有转好迹象,可望带动第三季经济增长,却令市场对联储局9月会议後推出QE3的预期落空.不过,美国失业率仍然高企,而大选在即,奥巴马要连任,肯定要推出刺激经济、制造就业措施,因而形成好淡争持之局.

欧洲方面,主要是德拉吉用央行和ESM联手购买主权国国债和二级债券的计划,有待德国9月国会通过.虽然德国一直反对买债计划,但德国最新公布第二季GDP按季上升0.3%,较市场预期的0.2%为佳,主要是出口带动所致.

内地方面,A股上周反弹後再度破底,散户对A股已信心尽失,纷纷取消账户离场.最要命的是,随着人民币贬值预期升温,资金外流情况日益严重.目前,内地金融市场的流动性大量收缩,人行最近一连多日只以逆回购纾缓银行间的流动性压力,却迟迟没有放宽银根行动.

“十八大”前夕,温总理再度明言经济未稳固,困难仍会持续,只强调内地“有条件、有能力”实现今年经济增长目标.现时钓鱼台主权争拗又再升温,中日矛盾加剧,在内外交困下,恐怕中央短期内也拿不出什麽大动作来.

然而,内地资金外流却可能有利港股,但上升动力却不一定来自国企和中资股票,因为内地企业盈利能力已今非昔比.今年1至7月,国有企业累计实现利润总额同比下降13.2%,存货同比却增长17.8%.反而升市若现,极大可能由本港传统的蓝筹尤其是地产股带动.目前,恒指技术上无论周线图或月线图皆呈现三角形待变格局.有势不如乘势,一旦港股向上或向下突破,投资者便应该知所依归.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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