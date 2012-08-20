《信报》：中国资本加速流出 财富外移恐成隐患

（8月20日社评）

人民币对美元中间汇价上周末报6.3449,虽较前一天稍为走强.然而,踏入今年以来,人民币已贬值了约0.8%,而离岸人民币市场的贬值预期持续,加上经济下行阴影,投资魅力弱化,不断增加国内资本外流压力;也剧化中国财富加速外移的隐忧.

7月FDI流入放缓之势恶化,当月实际使用外资金额约76亿美元,同比下降8.7%.从去年11月起,FDI流入显着放缓,下降速度由今年1月约负0.3%,加剧到7月同比下降近9%,降速愈来愈快.与FDI相反,ODI却不断增速,显示中国当前正进入了资本净流出的过程.今年上半年,资本和金融账目出现逆差203亿美元,估计这段期间短期国际资本流出累计逾,1500亿美元,以月均约200亿美元速度流出中国.

看深一层,目前短期国际资本外流之势,既加大人民币贬值预期和压力,而跨境资本外流造成资本与金融账目出逆差,也进一步令人民币贬值预期升压.当然,短期国际资本流出中国,不排除因经济下行、国内生产要素成本上升、投资魅力下降,以至国内资产价格低迷等因素影响.再从当前资本净流出的情况观察,ODI以倍数速度高於资本流入的降速.资本流出流入升降速度的巨大对比,若走势持续,对资本项目的中长期平衡,其实也形成一定的隐忧.

急速攀升的ODI,向外投资的资金出路,以美国、香港和东盟等地为主.可以说,当前中国资本外流的趋势,确实值得注意,并且也已引起外媒聚焦资金撤出中国的情况.照目前形势来看,中国吸引外资的竞争优势确实有持续弱化隐忧.由於吸纳FDI对中国经济发展迄今仍十分重要,因而下半年如何加以改善,看来有迫切需要.

更重要一点是,目前ODI以极高速流出,但对急不及待走出去投资主体的行为,既缺乏内部或外部风险控制与回报保证的机制,无疑蕴含外流失序隐忧,甚至进一步剧化本土富有阶层,乘势把财富外移加速,增加实体经济转型的发展风险,并造成消极影响的隐患.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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