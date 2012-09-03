《信报》：伯南克话含玄机QE3暗留伏线

（9月3日社评）

美联储局主席伯南克在杰克逊霍尔央行行长会议上的讲话,没有像过去两年那样,露骨地暗示即将推出货币宽松新措施,但讲话却既强调非传统货币政策措施的效用.同时指出美国经济面对严峻挑战,失业市场复苏呆滞,虽则未对推出QE3明确表态,却明显留下了政策出台伏线.

伯南克讲话前夕,美联储发表最新一份经济褐皮书显示,美国十二个联储局地区,其中六个经济"弱"长,多数地区就业率保持稳定,没有恶化,但也没有明显好转.据最新资料,今年第二季度GDP修正後同比增长1.7%,高於1.5%初值.7月消费者支出增幅创5个月来最大,经济露出向好端倪.可惜,房地产筑底改善之势并不稳定.

按美联储之前估计,资产负债表由8,500亿美元扩大至24,000亿,对实体经济的影响效果.伯南克的讲话披露,两轮量宽刺激经济成长,增加200万个就业岗位.然而,在今次危机中,就业岗位损失逾750万个,可见就业市场改善速度的确相当缓慢.

据8月议息会议纪要反映,多数委员同意,除非美国经济出现显着而持续回升之势,否则有进一步放宽货币政策的需要,意味着美联储局内反对宽松的“鹰派”,当下已成为少数.

目前,在美联储政策篮子中,包括可以延长超低利率的时间、下调存款准备金率,向市场释放更多超额存款准备金,鼓励银行借贷.也可以采取资产购买计划,把QE3以定量甚至数量开放方式,与某些经济指标目标挂钩,视乎经济复苏进展而定.

基於就业市场复苏呆滞受到"深切关注",也是政策选择的考虑重点,因此,行将公布的8月非农就业报告,显然成为继褐皮书经济报告、伯南克在国际央行行长会议讲话後,观察美联储货币宽松政策去向的重要线索.

但无论如何,目前美国失业率居高不下反映出经济复苏蹒跚而行,令美联储推出更多刺激措施以落实就业数量最大化的货币政策目标,迄今受到挥之不去的压力.而伯南克把弄QE3的模棱两可,备用而不发,是因应国内形势,力图为美联储留下最大的政策弹性与空间.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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