《信报》：中国牌愈打愈烈 摇摆州决定输赢

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（10月17日社评）
美国总统大选进入倒数阶段,奥巴马目前民意支持度遭罗姆尼超前;在部分“摇摆州份”如今也处於下风.在余下的总统辩论中,谁能够压倒对手,赢得“摇摆州”的支持,已成为影响选举结果的最关键因素.
历届美国总统大选,中国问题一直是候选人辩论的焦点.今届之争,落入美国公众眼球的热论议题,集中於中美经贸矛盾的问题上.共和党总统候选人罗姆尼在预选中,不断批评中国的不公平贸易竞争,并声言上任第一天便会把中国列为汇率操控国.上周末罗姆尼抨击奥巴马不当机立断将中国列为汇率操控国,把美国的工作机会夺回来,大有把“中国牌”推向偏锋之势.奥巴马亦不甘被动,就汽车问题对中国提出贸易申诉,反映在大选中,候选人把“中国牌”愈打愈烈.
中国议题在今届总统选举中受到关注,其实也暗含了美国社会对中国的“国家印象”,出现了群体性的新投射与考虑.美国社会对中国崛起与在全球治理所担当的角色,带有相当程度的猜疑.这种战略猜疑,令中美关系的走向,隐伏不确性的变化因子.
照最新民调显示,如今罗姆尼在12个“摇摆州”中,支持度领先奥巴马,很明显,奥巴马在首场辩论失利後,即使继後政府公布失业率回落,却不足以把支持度抛离对手,反而在“摇摆州”中支持度呈下滑之势,令上风选情出现逆转风险.
目前总统宝座之争,致胜关键已系于能否取得“摇摆州”和“摇摆选民”的支持.今天和月底举行的第三场电视辩论,候选人能否影响或改变“摇摆选民”的选择相当重要.
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