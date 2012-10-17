《信报》：中国牌愈打愈烈 摇摆州决定输赢

（10月17日社评）

美国总统大选进入倒数阶段,奥巴马目前民意支持度遭罗姆尼超前;在部分“摇摆州份”如今也处於下风.在余下的总统辩论中,谁能够压倒对手,赢得“摇摆州”的支持,已成为影响选举结果的最关键因素.

历届美国总统大选,中国问题一直是候选人辩论的焦点.今届之争,落入美国公众眼球的热论议题,集中於中美经贸矛盾的问题上.共和党总统候选人罗姆尼在预选中,不断批评中国的不公平贸易竞争,并声言上任第一天便会把中国列为汇率操控国.上周末罗姆尼抨击奥巴马不当机立断将中国列为汇率操控国,把美国的工作机会夺回来,大有把“中国牌”推向偏锋之势.奥巴马亦不甘被动,就汽车问题对中国提出贸易申诉,反映在大选中,候选人把“中国牌”愈打愈烈.

中国议题在今届总统选举中受到关注,其实也暗含了美国社会对中国的“国家印象”,出现了群体性的新投射与考虑.美国社会对中国崛起与在全球治理所担当的角色,带有相当程度的猜疑.这种战略猜疑,令中美关系的走向,隐伏不确性的变化因子.

照最新民调显示,如今罗姆尼在12个“摇摆州”中,支持度领先奥巴马,很明显,奥巴马在首场辩论失利後,即使继後政府公布失业率回落,却不足以把支持度抛离对手,反而在“摇摆州”中支持度呈下滑之势,令上风选情出现逆转风险.

目前总统宝座之争,致胜关键已系于能否取得“摇摆州”和“摇摆选民”的支持.今天和月底举行的第三场电视辩论,候选人能否影响或改变“摇摆选民”的选择相当重要.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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