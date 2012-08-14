香港《信报》：4万亿非灵丹 低回报藏风险

（8月14日社评）

沪深股市昨天大幅下挫,主因上周公布7月多项数据显示,第三季度中国经济进一步下行风险加大.照情形观察,中国经济在内外需求疲弱冲击下,加上“调结构”的制约,经济下滑的深广度比预期严峻.

照目前形势观察,在政府加强对房地产调控,以防楼价反弹的配合下,央行实行货币放宽已箭在弦上,如今伺机出手,避免经济增速下滑的时间拖长,下行的深度扩大.同时,政府投资也显着加速,地方的“投资饥渴症”又再获释放.据中国媒体报导,从6月至7月底,从陕西到广东,地方政府推出的重大项目,投资总额已接近4万亿元.一时之间, “地方4万亿”可谓呼之欲出,投资刺激也成为挽救经济下行的“灵丹妙药”.

可是,再度施展当年金融危机後的故伎,有机会重蹈信贷资源错配,并激化产能进一步过剩的覆辙.即使暂且不论地方的资金来源,此举可能激化地方债务危机、中国引导民间资本作投资动力的如意算盘能否打得响等问题,纯粹从资本回报率的角度看,巨大投资冲动带来的信贷错配风险,对中国经济可持续发展和调整增长结构,恐怕也会产生不利影响.

中国高投资率(超过GDP45%),的确不断拉动中国经济创造令人目眩的"奇迹".然而,投资的可持续性是需要足够回报率作支撑,研究显示,中国投资效率从90年代中起已持续恶化,增量资本产出率(ICORs)如今已处於国际水平之下.很明显,由低投资回报创造出来的总需求,无法为增长提供可持续发展基础.

可以看到,形成当前中国经济下行的内外因素,外贸需求疲弱,中国无法主导调控.内部消费刺激乏力,无疑是过去高投资率挤掉国内储蓄的後果.如今续以投资作拉动经济回升的引擎,除了加深经济对投资的依赖性外,难免对中国调整结构带来新障碍.

如今三季度经济能否筑底也成疑问.及早控制失速风险,央行采取降准和降息“双降”政策,相信只是时间先後问题.但天量的投资刺激, “地方4万亿新版”冲动爆发,在低投资产出率的制约下,既加剧了信贷错配隐忧,也使这一轮刺激经济回升过程缓慢而转折,并孕育了未来更大的发展新风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。