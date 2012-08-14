香港《信报》：4万亿非灵丹 低回报藏风险

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（8月14日社评）
沪深股市昨天大幅下挫,主因上周公布7月多项数据显示,第三季度中国经济进一步下行风险加大.照情形观察,中国经济在内外需求疲弱冲击下,加上“调结构”的制约,经济下滑的深广度比预期严峻.
照目前形势观察,在政府加强对房地产调控,以防楼价反弹的配合下,央行实行货币放宽已箭在弦上,如今伺机出手,避免经济增速下滑的时间拖长,下行的深度扩大.同时,政府投资也显着加速,地方的“投资饥渴症”又再获释放.据中国媒体报导,从6月至7月底,从陕西到广东,地方政府推出的重大项目,投资总额已接近4万亿元.一时之间, “地方4万亿”可谓呼之欲出,投资刺激也成为挽救经济下行的“灵丹妙药”.
可是,再度施展当年金融危机後的故伎,有机会重蹈信贷资源错配,并激化产能进一步过剩的覆辙.即使暂且不论地方的资金来源,此举可能激化地方债务危机、中国引导民间资本作投资动力的如意算盘能否打得响等问题,纯粹从资本回报率的角度看,巨大投资冲动带来的信贷错配风险,对中国经济可持续发展和调整增长结构,恐怕也会产生不利影响.
中国高投资率(超过GDP45%),的确不断拉动中国经济创造令人目眩的"奇迹".然而,投资的可持续性是需要足够回报率作支撑,研究显示,中国投资效率从90年代中起已持续恶化,增量资本产出率(ICORs)如今已处於国际水平之下.很明显,由低投资回报创造出来的总需求,无法为增长提供可持续发展基础.
可以看到,形成当前中国经济下行的内外因素,外贸需求疲弱,中国无法主导调控.内部消费刺激乏力,无疑是过去高投资率挤掉国内储蓄的後果.如今续以投资作拉动经济回升的引擎,除了加深经济对投资的依赖性外,难免对中国调整结构带来新障碍.
如今三季度经济能否筑底也成疑问.及早控制失速风险,央行采取降准和降息“双降”政策,相信只是时间先後问题.但天量的投资刺激, “地方4万亿新版”冲动爆发,在低投资产出率的制约下,既加剧了信贷错配隐忧,也使这一轮刺激经济回升过程缓慢而转折,并孕育了未来更大的发展新风险.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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