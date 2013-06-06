《信报》：中欧「双反」交锋 贸易战危机隐伏

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（6月6日社评）
继欧盟委员会对中国光伏产品征收惩罚性关税后，中国商务部昨天宣布，对进口来自欧盟的葡萄酒启动反倾销及反补贴「双反」调查，双方贸易冲突加剧，不仅使贸易战的阴霾倏现，更为中欧拓展共同利益强化双边关系带来消极影响。
中欧双方若双方未能在8月6日前达成解决方案，意味中国光伏产品在欧洲市场再无立足之地。 可以看到，中国急不及待还击，双边贸易冲突的范围进一步扩大，形势发展明显滑向不利一面。
今次欧盟对中国进口额逾200多亿美元的光伏设备发起「历来最大的『双反』调查」，在欧洲政商界亦激起强烈的正反争论，包括德国和英国在内等18个成员国反对。
未来2个月，中欧就解决光伏「双反」案展开的「价格承诺」谈判，能否达成协议，为事态发展关键所在。欧盟贸易专员古赫德以「价格承诺」逼中国让步，但相信中国也不会轻易让步，这回中欧贸易冲突恶化的风险前所未见。
对中国来说，欧盟反倾销力度不断加强，也突显了中国有检讨产业政策的迫切性。近年国内光伏基地如雨后春笋，多晶硅产量暴增，产能过剩，但严重依赖国际市场。自2008年金融危机后，导致光伏产品价格急跌，光伏产业步入寒冬。
今次贸易冲突虽然加深了中欧经贸关系的矛盾，中国光伏业也无可避免出现阵痛，但按市场原则进行优胜劣汰的经营考验，对新兴产业的长期健康发展未尝不是一件好事。
可以说，中国优化产业政策势在必行，也有需要加强民营企业的出口，多少有助减少各国对中国产品「双反」的指控。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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