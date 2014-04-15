《信报》：乌克兰濒内战边缘 危及全球宏观经济

(4月15日社评)

乌克兰东部骚乱，大批亲俄群众占领政府大楼，政府军进入骚乱区，双方交火，爆发流血冲突。受局势恶化影响，欧洲股市昨天早段一度急挫。由于欧美酝酿对俄罗斯进行新一轮制裁，此举或令俄国经济再受重创，却迫使俄国作出反制，捏痛欧洲国家依赖俄罗斯供应天然气的要害，使欧洲经济复苏也受到摧残。可以看到，若乌克兰地缘政治风险继续升温，将危及全球宏观经济。

联合国安理会前晚就危机举行紧急磋商，但无法达成共识。美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰将于17日在日内瓦举行四方会谈。由于乌克兰危机成因错综复杂，会谈能否取得实质性成果，令人存疑。

如今乌克兰东部爆发骚乱的顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克三州，是该国的工业重地，乱局无法平息，势必损害乌克兰脆弱的经济，而且俄罗斯目前亦把输往乌克兰的天然气价格提高近1倍、催迫乌克兰偿还巨额天然气欠款，若不还款，便停止供气，使能源战一触即发，连带欧洲国家经由乌克兰管道获得的俄国天然气供应亦有「断气」之忧。

形势演变至此，即使欧美进一步经济制裁俄罗斯，使资金继续逃离俄国，但以俄罗斯经济规模和丰富的资源储备，相信也不易颓然崩倒，但欧洲多国的经济，在油气能源供应波动下，恐怕亦会受到重创，两败俱伤。可以说，当前乌克兰的地缘政治风险升温，不仅加剧地区战火危机，也对全球宏观经济造成影响，使今年世界经济复苏蒙上一层阴影。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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