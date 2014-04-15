《信报》：乌克兰濒内战边缘 危及全球宏观经济

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(4月15日社评)
乌克兰东部骚乱，大批亲俄群众占领政府大楼，政府军进入骚乱区，双方交火，爆发流血冲突。受局势恶化影响，欧洲股市昨天早段一度急挫。由于欧美酝酿对俄罗斯进行新一轮制裁，此举或令俄国经济再受重创，却迫使俄国作出反制，捏痛欧洲国家依赖俄罗斯供应天然气的要害，使欧洲经济复苏也受到摧残。可以看到，若乌克兰地缘政治风险继续升温，将危及全球宏观经济。
联合国安理会前晚就危机举行紧急磋商，但无法达成共识。美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰将于17日在日内瓦举行四方会谈。由于乌克兰危机成因错综复杂，会谈能否取得实质性成果，令人存疑。
如今乌克兰东部爆发骚乱的顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克三州，是该国的工业重地，乱局无法平息，势必损害乌克兰脆弱的经济，而且俄罗斯目前亦把输往乌克兰的天然气价格提高近1倍、催迫乌克兰偿还巨额天然气欠款，若不还款，便停止供气，使能源战一触即发，连带欧洲国家经由乌克兰管道获得的俄国天然气供应亦有「断气」之忧。
形势演变至此，即使欧美进一步经济制裁俄罗斯，使资金继续逃离俄国，但以俄罗斯经济规模和丰富的资源储备，相信也不易颓然崩倒，但欧洲多国的经济，在油气能源供应波动下，恐怕亦会受到重创，两败俱伤。可以说，当前乌克兰的地缘政治风险升温，不仅加剧地区战火危机，也对全球宏观经济造成影响，使今年世界经济复苏蒙上一层阴影。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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