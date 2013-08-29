《信报》中东战火撼金融 撤资祸新兴市场

（8月29日社评）

美国拟对叙利亚采取军事行动，一触即发之势令金融市场连日剧烈波动，油价飙升，跨境资金借势加速撤出新兴市场，一时之间，中东战事阴霾与新兴市场金融风险陡现，全球经济复苏步伐被中东地缘政治动荡打乱，甚至有倒退之忧。

从过去三个月的局势变化看，6月举行的八国峰会，美英法三国与俄罗斯外交磋商不果，西方坚持向反对派提供军援，但俄罗斯反对，形势演变至今，已使叙利亚变成美俄大国“代理战争”的前哨地，也蕴含逊尼派与什叶派之间的角力。

昨天美国政府表明，军事行动并非要推翻巴沙尔政府，显然是不想重蹈伊拉克的覆辙。不过，即使美国发动有限战争，加上叙利亚国内石油资源贫乏，仅占全球供应0.4%，表面看对全球石油市场冲击有限，未必对环球经济复苏构成影响。

然而，形势变化的关键，在于危机可能撬动整个中东地缘政治的稳定性。美国发动军事攻击，不排除西方迫使伊朗放弃核武器的进程再一波三折。另一方面，伊拉克国内的安全状态也可能受到损害，有机会加深伊拉克国内宗教派系的矛盾。

因此，即使美国采取有限度军事行动，但容易点燃中东爆发区域冲突的火药。在战云密布之下，昨晚欧美金融市场继续波动，同时亦触发跨境资金加速撤出新兴市场。

如今，新兴市场经常账逆差严重的国家，相信最恶劣的情况尚未浮现。换言之，美国启动退市引发跨境资金逆回欧美浪潮，退出政策的外溢风险，将集中在新兴市场释放，加上当前美国拟向叙亚发动军事攻击，中东局势转坏，金融市场短期动荡难安。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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