《信报》：反贪腐雷厉风行 防洗钱连消带打

中国经济今年将呈前高后低格局 一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
（12月5日社评）
总书记习近平高调提倡反贪腐,打击贪腐大有雷厉风行之势.昨天传出中央拟加强对澳门博彩业和俗称“叠码仔”中介营运商活动的监管,令澳门博彩业股份备受沽压.
透明国际即将公布2012年“廉洁指数”,从过往纪录看,可以看到,10年来,中国得分在2.5至5的腐败区间而无法自拔.贪腐肃之不尽,主要是法制不健全.如今中央拟对澳门博彩业和中介营运商的资金活动加强监控,大有对反贪腐进行连消带打的意味.只有尽快建立领导干部的财产申报制度,把拥有财产的信息透明化,并受到公众的监督,才能为当前的消除贪腐温床.
贪腐积累的财富不仅牵涉洗钱,往往亦涉及资本外逃问题,把巨额财富偷偷转移国外.诚然,腐败引发资本外逃的数量,与腐败本身同样具有高度隐蔽性,不易量度.
然而,也有分析指出,近年中国股市一沉不振,与资本外逃,亦即通过沽售股权资产套现而出走有关.姑勿论此说有多少真确性,但贪腐活动对中国政治、社会和经济运行秩序所造成的破坏性,已然亮起危险警号.
如今中央拟加强对澳门赌业的监管,既藉此堵塞洗钱,且连消带打加强反贪腐的力度,但归根究柢,只有建立领导干部的财产申报公开制度、形成有效的公众监督机制,由习李新政开局所掀起“反贪腐风暴”,才有贯彻推行的基础.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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